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Мобильное приложение "Открытие Брокер" теперь на Android

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"Открытие Брокер" представил мобильное приложение для устройств на базе Android. Теперь клиенты брокера могут следить за биржевыми котировками, подавать торговые поручения и управлять счетами со своего андроидофона. После выхода приложения в Google Play возможность удобно управлять своими инвестициями получили пользователи как устройств Apple, так и других популярных производителей.

Приложение "Открытие Брокер. Инвестиции" позволяет клиентам брокера, имеющим смартфоны на базе ОС Android, удобно пользоваться большинством возможностей личного кабинета. Пользователям приложения доступна информация о торговом счете, финансовых решениях и биржевых инструментах, а также совершение сделок на Московской бирже.

Мобильное приложение обладает удобной навигацией, современным дизайном и интерфейсом, а также широким торговым функционалом. Используя приложение, можно получить информацию о продуктовой линейке, подключить интересующий тариф, совершать операции по вводу/выводу денежных средств, уточнить расположение и время работы офисов.

"При разработке приложения мы учли, что эта ОС используется смартфонами различных марок, с различными характеристиками, размером дисплея, и, на мой взгляд, успешно справились с этой сложной задачей всего за 6 месяцев. Теперь практически все наши клиенты могут пользоваться функционалом личного кабинета с экрана смартфона, торговать различными инструментами и исполнять инвестиционные идеи, в которые верят", — говорит директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре Ирина Афанасьева.

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