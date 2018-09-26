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На финансовый рынок пришли инвесторы

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В Самаре на площадке регионального отделения Центрального банка РФ состоялся семинар "Инструменты привлечения капитала и эффективное размещение свободных ресурсов для предприятий Самарской области". Мероприятие организовано Банком России и Московской биржей в рамках повышения финансовой грамотности и работы по развитию рынка инвестиционных услуг, в том числе рынка облигаций, ознакомлению с финансовыми решениями, которые сегодня представляют интерес не только для бизнеса, но и для частных инвесторов.

Финансовый рынок растёт быстрыми темпами. По экспертным оценкам, 2% населения торгуют на фондовом рынке, а количество индивидуальных инвестиционных счетов прирастает на 25% ежегодно. Последние три года активно реализуется программа по проведению ознакомительных, разъяснительных мероприятий для заинтересованных лиц, государством предоставляются налоговые льготы для участников фондового рынка. Такие меры стимулируют приход на рынок корпоративных и частных инвесторов.

Возрастающий интерес организаций и граждан к финансовым рынкам требует защиты прав инвесторов со стороны профессиональных участников. "Главным надзорным органом на биржевом рынке является Банк России. Московская биржа, ведущая российская торговая площадка, предоставляет инфраструктуру для комфортного инвестирования средств и обеспечивает безопасность торговых операций. Брокеры являются посредниками между биржей и инвесторами и дают возможность инвестировать на финансовых рынках", — отмечает Ирина Афанасьева, директор филиала инвестиционной компании "Открытие Брокер" в Самаре.

Продолжается работа регулятора по улучшению финансовой инфраструктуры и качества обслуживания клиентов."Зачастую инвестор не может самостоятельно оценить привлекательность того и иного предложения на фондовом рынке, — говорит Ирина Афанасьева. — Тогда ему на помощь должны прийти грамотные инвестиционные консультанты, которые ответят на все вопросы и помогут выбрать эффективный инструмент вложения средств".

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