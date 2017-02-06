Как выбрать бандаж для беременных

Бандаж помогает стенкам брюшной полости и органам, расположенным внутри, не изменять свое местоположения, а также защищает позвоночник от перегруза. Такое устройство позволяет будущей маме не испытывать особой нагрузки на спину и дольше быть на ногах. Нужен бандаж будущей маме женщине или нет – решает врач, а вот выбирает она сама.

Что учитывать при выборе

Лучший бандаж для беременных – тот, в котором женщине удобно, при этом он должен выполнять свои функции. Есть несколько видов такой продукции.

Очень популярными являются бандаж-трусы. В таком устройстве есть поясная лента, поддерживающая живот и способная тянуться по мере его увеличения. Эффективность модели зависит от ширины. Если перед высокий, живот будет прикрыт даже на позднем периоде беременности. Для холодного времени года следует выбирать модель с более длинной бедренной частью. Для тех беременных женщин, кто хочет выглядеть неотразимо, следует приобретать бесшовный бандаж. Бандаж-трусы удобно носить, но важно учитывать некоторые моменты. Например, такое изделие необходимо часто стирать, из-за чего могут быть трудности для его постоянного ношения. В принципе, решить эту проблему можно покупкой нескольких изделий. Еще один момент – надеваются такие устройства в горизонтальном положении.

Еще один вид изделия – бандаж-пояс. Его уникальность в том, что он пригоден для ношения не только до родов, но и после. Спина укрепляется благодаря широкой части, а живот поддерживается за счет узкой части. Однако носить такое изделие удобно не всем. Удобно, что можно регулировать диаметр с помощью клапанов, но сам бандаж при этом не растягивается.

Существует комбинированное изделие – это поясная ортопедическая лента. Под животом имеется застегивающий элемент, а сзади косточки и накладки с нужной жесткостью, что обеспечивает позвоночнику хорошую поддержку. После появления малыша на свет изделие носится задом наперед, благодаря чему не образуются растяжки.

Конечно, необходимо правильно определять размер. Если изделие натирает, врезается, значит, размер подобран неправильно. Важно помнить, что ношение бандажа должно быть удобным. Некоторые беременные женщины выбирают бандаж на вырост. Это не правильно! Необходимо покупать бандаж по размеру. Конечно, если женщина набирает вес достаточно быстро, ей следует отказаться от бандажа в виде трусов.

Лучше всего советоваться со специалистами и своими врачами, чтобы ваша беременность протекала гладко и гармонично.