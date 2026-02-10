"Крылья Советов" одержали уверенную победу над "Узгеном" — 3:0

10.02.2026 09:43 Читали 48

В понедельник, 9 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" ФК "Крылья Советов" переиграли киргизский "Узген" — 3:0.

Самарцы вышли вперед уже на 6 минуте, Хубулов получил передачу с фланга и без промедлений пробил в верхний угол ворот — 1:0. На 58 минуте хозяева увеличили преимущество после подачи в штрафную, Евгеньев сделал скидку на Чинеду, и Джеффри оказался быстрее Оронбаева на мяче — 2:0. На 90 минуте Хубулова сбили в штрафной и был назначен пенальти, Баньяц подошел к точке и ударил впритирку со штангой — 3:0.

Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут сегодня в 17:00 (по самарскому времени) против ФК "КАМАЗ" (Набережные Челны).