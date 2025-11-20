В Большечерниговском районе мужчина хвастался ружьем и случайно выстрелил в подругу

20.11.2025 15:51 Читали 4

Мировой суд признал виновным жителя села Новый Камелик по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), случайно ранившего подругу из ружья, сообщает областная прокуратура.

В июне 2024 г. подсудимый выпивал в компании знакомых и при демонстрации гладкоствольного ружья случайно выстрелил в приятельницу, причинив ей тяжкий вред здоровью.

В порядке уголовного судопроизводства прокурор предъявил к подсудимому гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., а также частично удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу женщины 250 тыс. рублей.

Государственный обвинитель не согласился с приговором и принес апелляционное представление, в котором просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции доводы прокурора признал обоснованными и изменил судебное постановление суда первой инстанции, взыскав с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.