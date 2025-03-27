В ВСК рассказали про самые распространенные среди россиян болезни почек и их профилактику

27.03.2025 12:46 Читали 15

27 марта считается международным днем нефролога, цель которого — привлечение внимания общественности к проблеме роста диагностированных случаев заболеваний почек и важности их профилактики. Руководитель управления Цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова рассказывает про самые распространенные среди россиян болезни почек и их профилактику.

По разным оценкам, заболеваниями почек страдает почти 10% населения России. Однако доля обращений к нефрологам в рамках ДМС составляет не более 1,7% от общего числа консультаций по ДМС, что может быть связано с трудностями в диагностике этих заболеваний.

Симптомы заболеваний почек могут быть как относительно простыми для диагностики, так и не специфичными и требующими тщательной диагностики. Мочекаменная болезнь может проявляться острыми болями, гематурией (кровью в моче), дизурией (затруднением мочеиспускания) и тошнотой/рвотой. Такие заболевания, как тубулоинтерстициальные нефриты и хроническая почечная недостаточность могут сопровождаться повышенной утомляемостью, повышением давления, сухостью кожи и отеками.

Согласно данным Страхового Дома ВСК, в структуре обращений преобладают:

Камни в почках и мочеточнике (включая случаи с почечной коликой) — 48% обращений Хронический тубулоинтерстициальный нефрит — 23% Хроническая почечная недостаточность — 5% Острый тубулоинтерстициальный нефрит — 4%

Также встречаются обструктивная уропатия, рефлюкс-уропатия, рецидивирующая и устойчивая гематурия, камни нижних отделов мочевых путей (по 1%). Быстро прогрессирующий нефритический синдром является самым редко встречающимся и тяжелым состоянием, требующим немедленного медицинского внимания.

Главной мерой профилактики мочекаменной болезни (на которую приходится порядка 49% консультаций нефрологов) является соблюдение диеты. Как правило, диету подбирает врач, основываясь на типе конкрементов, но общие рекомендации могут включать нормализацию питьевого режима, сбалансированный рацион с сокращением потребления насыщенных белком, острых, соленых, кислых блюд, а также ограничение продуктов, богатых оксалатами и пуринами (шпинат, ревень, мясные бульоны, бобовые).

Тубулоинтерстициальные болезни почек (31% обращений) развиваются вследствие длительного приема нефротоксичных препаратов (анальгетики, антибиотики), аутоиммунных патологий, хронических инфекций мочевыводящих путей. Поэтому основными профилактическими мерами являются тщательный мониторинг при приеме потенциально нефротоксичных препаратов и консультация с врачом для корректировки лечения, а также своевременное обращение к врачу при появлении любых симптомов, чтобы предупредить осложнения.

Своевременная диагностика и профилактика заболеваний почек являются ключевыми факторами в снижении их распространенности и тяжести.