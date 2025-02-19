16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Врач ВСК составила 7 советов для здоровой масленицы

Читали 14

Совсем скоро — 24 февраля — начнется масленица, один из самых популярных в России традиционных праздников. Как известно, главным блюдом в это время становятся блины. Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт-диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, из чего лучше всего готовить блины, в какое время дня их полезнее всего есть и с какими начинками безопасно сочетать.

Современная диетология не терпит строгих ограничений в рационе, а значит и не запрещает и порадовать себя блинами. Но чтобы не нанести вред организму, стоит придерживаться ряда простых правил.

  1. Отдавать предпочтение цельнозерновой муке. В таком случае вы получаете большее количество витаминов, микроэлементов, а также пищевые волокна, которых так не хватает современному человеку.
  2. Экспериментировать с мукой — можно попробовать гречневую, овсяную, ржаную муку, которые включают отличный набор полезных нутриентов. Разнообразие в рационе будет положительно сказываться на микрофлоре кишечника.
  3. Увеличить содержание белка в рецепте, чтобы заменить блинами основной прием пищи. Можно выбрать рецепт на кефире, добавить протеин при приготовлении, использовать в качестве дополнения к блюду рыбу, йогурт, творог, мясо или орехи.
  4. Минимизировать количество масла при приготовлении блинов. Жиры — это, безусловно, необходимая часть нашего рациона. Поэтому полностью отказываться от растительного или сливочного масла не нужно, просто важно соблюдать меру.
  5. Добавлять в качестве начинки для сытных блинов любую зелень, а для сладких — фрукты или фруктовое пюре. Это также увеличит количество пищевых волокон и минимизирует лишние калории.
  6. Не пренебрегать приправами при приготовлении — корица, ваниль, мускатный орех, кардамон, куркума, имбирь добавят вкусу пряность. Приправы будут полезны для органов желудочно-кишечного тракта и в ряде случаев увеличивают время насыщения.
  7. Не забывать, что блины — это скорее основное блюдо, которое может заменить полноценный завтрак или обед. Предпочтительно употреблять блины именно в первой половине дня, т. к. для вечернего приема пищи они слишком "тяжелые", что может негативно сказаться на качестве сна, а также способствовать набору веса.

"Масленица — замечательный праздник, без которого невозможно представить окончание зимы. Чтоб не нанести вред организму, достаточно просто заменить привычные рецепты блинов более здоровыми альтернативами. Так как блины — это довольно сытный перекус, стоит сделать перерыв между ними и основным приемом пищи, примерно около 3-4 часов. Эти временные рамки очень условные — все мы сильно отличаемся по комплекции, уровню двигательной активности и многим другим параметрам. Самый универсальный совет — ориентироваться на наступление голода", — отметила Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт-диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 февраля 2025
Врач ВСК составила 7 советов для здоровой масленицы
Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры "Интерроса"

В России и мире

В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Авито Спецтехника стала партнером команды "КАМАЗ-мастер"

Авито Спецтехника и команда "КАМАЗ-мастер" заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли "Шелковый путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она