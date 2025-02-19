Врач ВСК составила 7 советов для здоровой масленицы

19.02.2025 13:43 Читали 14

Совсем скоро — 24 февраля — начнется масленица, один из самых популярных в России традиционных праздников. Как известно, главным блюдом в это время становятся блины. Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт-диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, из чего лучше всего готовить блины, в какое время дня их полезнее всего есть и с какими начинками безопасно сочетать.

Современная диетология не терпит строгих ограничений в рационе, а значит и не запрещает и порадовать себя блинами. Но чтобы не нанести вред организму, стоит придерживаться ряда простых правил.

Отдавать предпочтение цельнозерновой муке. В таком случае вы получаете большее количество витаминов, микроэлементов, а также пищевые волокна, которых так не хватает современному человеку. Экспериментировать с мукой — можно попробовать гречневую, овсяную, ржаную муку, которые включают отличный набор полезных нутриентов. Разнообразие в рационе будет положительно сказываться на микрофлоре кишечника. Увеличить содержание белка в рецепте, чтобы заменить блинами основной прием пищи. Можно выбрать рецепт на кефире, добавить протеин при приготовлении, использовать в качестве дополнения к блюду рыбу, йогурт, творог, мясо или орехи. Минимизировать количество масла при приготовлении блинов. Жиры — это, безусловно, необходимая часть нашего рациона. Поэтому полностью отказываться от растительного или сливочного масла не нужно, просто важно соблюдать меру. Добавлять в качестве начинки для сытных блинов любую зелень, а для сладких — фрукты или фруктовое пюре. Это также увеличит количество пищевых волокон и минимизирует лишние калории. Не пренебрегать приправами при приготовлении — корица, ваниль, мускатный орех, кардамон, куркума, имбирь добавят вкусу пряность. Приправы будут полезны для органов желудочно-кишечного тракта и в ряде случаев увеличивают время насыщения. Не забывать, что блины — это скорее основное блюдо, которое может заменить полноценный завтрак или обед. Предпочтительно употреблять блины именно в первой половине дня, т. к. для вечернего приема пищи они слишком "тяжелые", что может негативно сказаться на качестве сна, а также способствовать набору веса.

"Масленица — замечательный праздник, без которого невозможно представить окончание зимы. Чтоб не нанести вред организму, достаточно просто заменить привычные рецепты блинов более здоровыми альтернативами. Так как блины — это довольно сытный перекус, стоит сделать перерыв между ними и основным приемом пищи, примерно около 3-4 часов. Эти временные рамки очень условные — все мы сильно отличаемся по комплекции, уровню двигательной активности и многим другим параметрам. Самый универсальный совет — ориентироваться на наступление голода", — отметила Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт-диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.