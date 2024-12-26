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Дочерняя компания ПСБ, Самарская область и РКЦ "Прогресс" заключили соглашение о строительстве жилья для сотрудников ОПК

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Дочерняя компания ПСБ, специализированный застройщик "ПСБ - Свой дом", правительство Самарской области и АО "РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ и генеральный директор "ПСБ - Свой дом" Сергей Добрин, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Самарская область - регион с высокой концентрацией предприятий ОПК, и ПСБ ведет здесь последовательную работу по поддержке системно значимых компаний, включая вопросы мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, создавая условия для приобретения квартир по ценам ниже рыночных. В настоящее время мы проводим анализ земельных участков, потенциально подходящих под жилую застройку в Самаре. Сотрудничество принесет региону и предприятию исключительно положительный результат", - отметил после подписания соглашения Сергей Добрин.

"Вопрос поддержки работников предприятий оборонно-промышленного комплекса находится в фокусе внимания президента страны и является одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Реализуя программы по строительству жилья, улучшая жилищные условия и качество жизни людей, мы укрепляем кадровый потенциал системообразующих предприятий региона", - подчеркнул Михаил Смирнов.

"Мы постоянно улучшаем привлекательность нашего предприятия как работодателя и внедряем разнообразные социальные инициативы, нацеленные на сохранение квалифицированных кадров в промышленности. Уверен, что подписанное нами соглашение с "дочкой" ПСБ и правительством Самарской области создаст для РКЦ "Прогресс" новые перспективы в обеспечении сотрудников жильем, особенно молодых специалистов с семьями, а также поможет привлечь дополнительные трудовые ресурсы в наш ракетно-космический центр", - подчеркнул Дмитрий Баранов.

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