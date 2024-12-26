Вице-президент ВСК озвучил аудиосказку для детей

26.12.2024 13:10 Читали 32

Евгений Шестов, вице-президент, руководитель центра розничного страхования Страхового Дома ВСК, озвучил аудиосказку просветительского проекта "Сказочный полис" онлайн-платформы для страховых агентов и риэлторов Инссмарт.

Цель проекта — создать страховой контент, который будет удобен по формату и понятен по содержанию детям младшего возраста. Аудиосказки, входящие в "Сказочный полис", рассказывают юным слушателям о важности страхования, его видах и о том, как страховая защита помогает в повседневной жизни.

"Мы убеждены, что поднимать вопрос страховой грамотности необходимо с самого раннего детства. Формат аудиосказок позволяет детям самостоятельно при желании прослушивать любимые эпизоды, а после обсуждать с родителями услышанное, — комментирует Евгений Шестов. — Именно в таких диалогах и будет выстраиваться отношение детей к страхованию, делая это понятие не чем-то далеким и удивительным, а напротив — повседневным и совершенно понятным".

Образовательный проект для детей "Сказочный полис" стартовал летом 2024 года. Проект рассказывает о сказочной стране Арктавии, жители которой не только успешно внедрили институт страхования, но и активно его развивают, придумывают новые виды защиты, сталкиваясь с теми или иными жизненными ситуациями. Проект создан и реализуется финансовой онлайн-платформой Инссмарт.

Все сказки в аудиоформате размещены на самых популярных подкаст-площадках, включая Яндекс.музыку.

Онлайн-сервис страхования и финансовых продуктов Инссмарт — один из крупнейших сервисов продажи страхования в Рунете: работает с 2018, обслуживает более 90 тыс. страховых агентов — продавцов страхования и сотрудничает с 20 топ-страховщиками РФ. В 2023-2024 помогл приобрести и оформить онлайн более 700 000 полисов автокаско, ОСАГО и страхования ипотечного имущества.