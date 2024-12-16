"Ингосстрах" стал партнером главного катка страны на Красной площади

16.12.2024 14:06 Читали 11

Компания "Ингосстрах" в третий раз стала партнером ГУМ-катка — главного катка страны на Красной площади.

Чтобы чувствовать себя увереннее на льду, при покупке билета на официальном сайте ГУМ-катка можно приобрести полис "Ингосстраха" от несчастных случаев всего за 35 рублей.

Также "Ингосстрах" установил инсталляцию в виде трехметровых варежек с надписью "Уверенность согревает", что отражает философию компании и олицетворяет заботу о посетителях катка.

Внутри самого ГУМа появилась елка "Ингосстраха", украшенная самодельными варежками — результатом творчества детей сотрудников компании. На елке также представлены фотографии процесса создания игрушек. В декорировании варежек приняли участие 63 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет. В знак благодарности "Ингосстрах" вручил детям шоколадные подарки и пригласительные билеты на ГУМ-каток, чтобы они со своей семьей приятно провели время в самом сердце столицы и навестили свою варежку в ГУМе.

"Мы гордимся тем, что уже третий год являемся партнером главного катка страны, что подчеркивает нашу приверженность поддержке спорта и здорового образа жизни. Приглашаем всех любителей активного отдыха посетить каток на Красной площади и окунуться в атмосферу зимней сказки вместе с нами", — прокомментировала Алина Порошина, начальник управления корпоративных коммуникаций компании "Ингосстрах".

Гости также могут посетить ГУМ-ярмарку, расположенную рядом с катком, и почувствовать волшебство новогоднего праздника: насладиться традиционными угощениями, приобрести подарки из разных регионов России, прокатиться на аттракционах и сделать памятные фотографии.