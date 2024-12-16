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ВСК: на праздничный стол нужно потратить в 3 раза больше

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В этом году россияне планируют потратить на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК среди своих клиентов (более 1,5 тыс. опрошенных по всей стране). Опрос проводился в онлайн-журнале Страхового Дома ВСК "ВыИскали". При этом доля россиян, планирующих традиционное празднование, сокращается. А число респондентов, отказывающихся отмечать Новый год, наоборот, растет.

Большая часть россиян (56%) собираются приготовить на Новый год много традиционных блюд (для сравнения, в прошлом году классические праздничные деликатесы готовили 77% россиян). 31% опрошенных предпочитают кулинарные эксперименты, поэтому будут готовить необычные блюда. 5% респондентов в преддверии праздника решили "баловать" себя продуктами, которые в повседневной жизни им не по карману — осетриной, икрой, камчатским крабом. Еще 2% россиян не будут тратить время на готовку, заказав еду в ресторане.

В целом, 55% (против 79% в прошлом году) россиян будут встречать 2025 год в кругу семьи и близких — дома или на даче (73%). Еще 22% планируют праздновать с друзьями. Число россиян, решивших в Новый год отправиться в путешествие, сократилось с 14% в прошлом году до 2,5% в этом. Не планируют отмечать Новый год 9% опрошенных (3% в прошлом году). Минимум каждый седьмой респондент встретит 2025 год на работе.

В этом году средний бюджет на новогодний подарок составит до 5 тыс. рублей — об этом заявили 38% опрошенных ВСК. Для сравнения, в прошлом году наиболее распространенной была сумма до 1,5 тыс. рублей. 29% респондентов готовы потратить до 10 тыс. рублей, еще 14% — до 50 тыс. рублей.

Чаще всего на Новый год будут дарить приятные мелочи и сувениры (41% опрошенных), полезные подарки — одежду, гаджеты, товары для дома (25%). Еще 19% россиян заранее узнают у близких, что бы им хотелось получить в качестве презента.

31% респондентов довольны тем, что им дарят на Новый год, чаще всего это нужные вещи. 22% отметили, что им чаще всего дарят "типовые" подарки (косметические наборы, парфюмерию, носки, ароматические и прочее). 9% получают от близких перед Новым годом деньги.

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