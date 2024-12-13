В Тольятти задержали поджигателя детской площадки

13.12.2024 12:49 Читали 13

Тольяттинские полицейские задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 12 декабря, в 0:38, начался пожаре на ул. Чайкиной, 36а. Горела детская площадка на площади 15 кв. м. возгорание ликвидировали в 0:52.

Вскоре задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что с октября по ноябрь сам работал на строительстве этой площадки. Затем подозреваемый перестал ходить на работу, посчитав, что ему мало платят. А позже решил отомстить. Мужчина напился, облил детский городок легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").