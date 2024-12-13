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Светофор здоровья Цифровой клиники ВСК признан сервисным решением 2024 года

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ВСК стала лауреатом престижной премии "Время инноваций". Проект "Светофор здоровья Цифровой клиники ВСК" признан лучшим в номинации "Сервисное решение года" в категории "Медицина и здравоохранение".

"Светофор здоровья" — проект превентивной медицины, реализованный на базе Цифровой клиники ВСК. Проект направлен на оздоровление трудового коллектива через привлечение к ведению здорового образа жизни, снижение рисков возникновения заболеваний и раннюю диагностику. "Светофор здоровья" построен на формировании паспорта здоровья коллектива через анкетирование в мобильном приложении "ВСК страхование". Весь путь происходит в рамках одного цифрового решения мобильного приложения, где собраны опрос, консультации врачей, обследование по их итогам, сопровождение медицинских советников, результаты анализов и заключения врачей.

На основании паспорта здоровья формируется план превентивных мероприятий на весь коллектив, что фокусирует HR-менеджеров компании на конкретные действия по управлению здоровьем и позволяет оптимизировать расходы.

На текущий момент в проекте участвует более 25 тысяч человек, 2/3 сотрудников, прошедших опрос, имеют проблемы со здоровьем, и только треть попадает в категорию здоровых. На каждой четвертой консультации выявляется заболевание на ранней стадии и застрахованный направляется на обследование. Основные зоны риска: заболевания опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, органов зрения и психоэмоциональное состояние.

Превентивная медицина стала дополнительным преимуществом в социальном пакете работодателя, и помогает не только привлечь кадры, но и сохранить их здоровье, что соответствует текущим вызовам на рынке труда. За счет цифровой основы и доступности "Светофор здоровья" позволяет вовлекать крупные распределенные коллективы и оказывать качественную помощь независимо от региона пребывания пациента. Проект помогает улучшить такие Hr-метрики как абсентеизм и текучесть, а также обеспечивает рост эффективности расходования бюджета на целевые программы управления здоровьем коллектива. Врачами ВСК разработаны профильные комплексы обследований, диагностические и профилактические программы по каждой зоне риска: памятки ЗОЖ, лекции и вебинары, чекапы и комплексные обследования. Более 10% участников опроса уже получили лечение по острым заболеваниям в рамках ДМС.

Премия "Время инноваций" с 2011 года вручается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Жюри премии "Время инноваций" неоднократно отмечало проекты ВСК в числе лучших. Так, в 2021 году проект внедрения искусственного интеллекта в каско Страхового Дома ВСК стал победителем премии в номинации "Инновационно-активная компания года", в 2022 году расширенная версия "Европротокол онлайн" стала лучшим сервисным решением года, а в 2023 году сайт компании признан открытием года в области страховых услуг.

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