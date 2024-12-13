61% россиян боятся онкологических заболеваний: исследование "Ингосстраха"

13.12.2024 13:29 Читали 22

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом провел исследование и выяснил, как часто люди старше 45 лет проходят обследования, что их беспокоит и каких заболеваний они опасаются.

Согласно опросу, большинство взрослых россиян оценивают свое состояние как удовлетворительное (52,1%). Хорошим свое здоровье считают еще 43,1% респондентов, плохим — 4,7%.

Хорошее здоровье чаще отмечают жители Ростова-на-Дону (59%), Оренбурга и Санкт-Петербурга (по 53%), Москвы (52%), Казани (51%), а также Набережных Челнов (50%).

13% взрослого населения сообщили, что не страдают хроническими заболеваниями. У тех, кто имеет хронические заболевания, наиболее распространены гипертоническая болезнь (30%), остеохондроз (27%), варикозное расширение вен (18%), сердечная недостаточность (12%) и болезни щитовидной железы (11%).

На вопрос о том, каких болезней взрослые люди боятся больше всего, 61,2% ответили, что онкологических заболеваний.

"Важно помнить, что существует полис онкострахования на случай злокачественных новообразований и других критических заболеваний. Для раннего выявления отклонений можно пройти онкологические чекапы — общие скрининги здоровья на онкомаркеры", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

В среднем мужчины и женщины посещают врачей несколько раз в год (42% опрошенных), реже — 26%. Часть россиян посещают врачей несколько раз в месяц (15%) и раз в несколько месяцев (15%).

Половина опрошенных россиян стараются придерживаться принципов здорового питания (51%). 10,7% респондентов обеспечивают себе хотя бы среднюю интенсивность нагрузки благодаря прогулкам пешком, ежедневной зарядке, езде на велосипеде и т. д.

"Опрос показал, что 90% респондентов полностью или в основном довольны медицинскими услугами по страховке, которую оплачивает их работодатель; еще 78% — медицинскими услугами по страховке, которую они приобрели за свой счет.

Выбирая медицинскую помощь, следует учесть, что при оформлении полиса ДМС пациент получает доступ к высококачественному сервису и индивидуальному подходу, что позволяет обеспечить более комфортные условия для получения медицинских услуг", — добавил Дмитрий Попов.