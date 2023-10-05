Букетно-конфетный предмет: ВСК определил типовые подарки и выявил средний бюджет россиян на поздравления учителей

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В среднем россияне тратят на поздравления ко дню учителя не менее 1 тыс. рублей. Как правило, подарок ограничивается конфетами или букетом цветов. В целом, россияне благосклонно относятся к профессиональному празднику, однако по мнению 58% родителей, поздравления учителей не должны быть обязанностью. Таковы результаты опроса*, проведенного Страховым Домом ВСК.

Празднование Дня учителя является традицией для большинства (90%) российских школ. При этом только 33% учебных учреждений отмечают его масштабно — с подарками и концертом, остальные 57% ограниваются подарками для классного руководителя и некоторых профильных учителей от лица родительских комитетов.

В основном родители сдают на поздравления учителей по 1 тыс. рублей (72% респондентов). 12% покупают для педагогов хороший букет и подарок, собирая в фонд класса от 2 до 4 тыс. рублей. Еще 7% родителей предпочитают самостоятельно поздравлять учителя, чаще всего покупая букет в пределах 2-4 тыс. рублей.

На собранные деньги родительский комитет, как правило, покупает сладкие подарки (33%) или букет цветов (22%). Четверть родителей не экономят на подарке педагогу и дарят цветы с конфетами или шоколадом.

По мнению большинства родителей, главными качествами хорошего учителя являются любовь к детям (отмечают 17% респондентов), глубокие знания предмета (15%) и умение поддерживать дисциплину (4%). 65% опрошенных считают, что хороший педагог должен обладать сразу всеми перечисленными качествами, однако такие встречаются достаточно редко.

Сами же родители вспоминают, что в детстве у них был любимый учитель (58%). 42% респондентов не выделяли никого из педагогов во время учебы в школе.

*Опрос Страхового Дома ВСК проведен с 15 сентября по 3 октября 2023 года по репрезентативной выборке читателей онлайн-журнала "ВыИскали" объемом 1256 человек в возрасте от 18 и старше в 15 регионах РФ. Исследование проводится на сайте "ВыИскали" методом прохождения тематического теста. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

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Назад. 05 октября 2023
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