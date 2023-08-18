Россияне стали хуже питаться: по данным ВСК число обращений к диетологам за первое полугодие выросло в 2 раза

18.08.2023 16:00 Читали 16

В первом полугодии 2023 года россияне стали чаще обращаться к врачам по полисам ДМС — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, общий объем врачебных консультаций в рамках добровольного страхования с начала года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С начала года наибольшая доля обращений традиционно приходится на терапевтов — 23%. Также в топ востребованных специалистов вошли неврологи (11%), травматологи-ортопеды (10%) и гинекологи (9%).

При этом самый динамичный рост популярности продемонстрировали диетологи — к этим специалистам россияне в 2023 году стали обращаться в два раза чаще. Также в 2023 году выросло число проведенных по ДМС консультаций педиатров (в 1,7 раза), оториноларингологов (в 1,6 раза), аллергологов (в 1,6 раза), физиотерапевтов, проктологов, пульмонологов (в 1,5 раза).

Чаще всего в 2023 году россияне болели в марте и апреле (по 19% консультаций по ДМС). Наименьшее число обращений к врачам было зафиксировано в январе и июне (по 14%).

Средний возраст пациента по ДМС составляет 43 года.