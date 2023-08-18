16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россияне стали хуже питаться: по данным ВСК число обращений к диетологам за первое полугодие выросло в 2 раза

Читали 16

В первом полугодии 2023 года россияне стали чаще обращаться к врачам по полисам ДМС — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, общий объем врачебных консультаций в рамках добровольного страхования с начала года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С начала года наибольшая доля обращений традиционно приходится на терапевтов — 23%. Также в топ востребованных специалистов вошли неврологи (11%), травматологи-ортопеды (10%) и гинекологи (9%).

При этом самый динамичный рост популярности продемонстрировали диетологи — к этим специалистам россияне в 2023 году стали обращаться в два раза чаще. Также в 2023 году выросло число проведенных по ДМС консультаций педиатров (в 1,7 раза), оториноларингологов (в 1,6 раза), аллергологов (в 1,6 раза), физиотерапевтов, проктологов, пульмонологов (в 1,5 раза).

Чаще всего в 2023 году россияне болели в марте и апреле (по 19% консультаций по ДМС). Наименьшее число обращений к врачам было зафиксировано в январе и июне (по 14%).

Средний возраст пациента по ДМС составляет 43 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 августа 2023
ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом
Россияне стали хуже питаться: по данным ВСК число обращений к диетологам за первое полугодие выросло в 2 раза
В Тольятти маленькая девочка пожаловалась прохожей, что боится идти домой
В Сызрани разыграют "Кубок губернатора Самарской области по конному спорту"
В СИЗО умер экс-медиаменеджер, задержанный за ограбление интим-магазина
ПСБ первым из российских банков тестирует расчеты в цифровых рублях
Индекс деловой активности предпринимателей Самарского региона обновил исторический максимум
Обвиняемого в создании наркоОПС приговорили в Самаре к 19 годам "строгача"

В России и мире

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Цифровизация и унификация: "Гипровостокнефть" представил пути повышения производительности и эффективности

Цифровая трансформация и применение унифицированных схем и проектов в нефтегазодобывающей отрасли, как основа для оптимизации производства, снижения затрат, повышения эффективности и практически полного перевода бизнес-процессов на отечественные платформы — институт "Гипровостокнефть" представил серию работ, посвященных данной тематике.

Культура и стиль

Люди

Обвиняемого в создании наркоОПС приговорили в Самаре к 19 годам "строгача"

В четверг, 17 августа, в Центральном окружном военном суде в Самаре под председательством судьи Андрея Баландина огласили приговор Никите Ананченко, которого обвиняли в создании преступного сообщества.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она