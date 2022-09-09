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РСХБ делает цифровой рывок: количество ИТ-специалистов увеличилось в 4 раза

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C 2020 года Россельхозбанк увеличил штат ИТ-сотрудников почти в 4 раза. Сейчас над цифровизацией продуктов банка трудятся более 2300 человек. Важнейшей задачей в настоящее время является перевод всей разработки в конвейер CI/CD.

Развитие банковских технологий набирает обороты, и сейчас ведущие банки предлагают своим клиентам новые цифровые сервисы и продукты, удовлетворяющие максимум потребностей своих клиентов. Россельхозбанк беспрерывно совершенствует и расширяет линейку продуктов, а также команду специалистов в области цифровых технологий, чтобы обеспечить клиентов самыми современными продуктами. Сейчас ИТ-команда РСХБ состоит из сотрудников Департамента информационных технологий головного офиса, дочерней компании РСХБ-Интех, а также кросс-функциональных команд бизнес-подразделений.

"Банк взял курс на Цифровой Суверенитет и увеличивает долю собственной разработки, поэтому нам нужны программисты на современном стеке, имеющие опыт в гибкой продуктовой разработке. С 2020 года количество сотрудников в ИТ-структурах РСХБ увеличилось почти в 4 раза. Банк создал современную платформу для непрерывной разработки и внедрения цифровых решений, которая позволяет выводить новые продукты на рынок ежедневно. Все изменения информационных систем банка, связанные с выпуском новых задач, проходят всестороннюю проверку качества, в том числе с помощью нагрузочного тестирования. В настоящее время важнейшей задачей является перевод всей разработки в конвейер CI/CD, более того, возросла эффективность релизного управления, и теперь релизы выпускаются по 49 ключевым системам (по сравнению с четырьмя системами в 2020 году)", — отметил директор Департамента информационных технологий (ИТ-директор) Россельхозбанка Андрей Хлызов.

РСХБ поддерживает модернизацию и развитие АПК, в том числе сферу технологий: системы сбора, хранения и обработки данных; применяются данные со спутников, датчиков, из операционных и транзакционных систем, а на некоторых фермах и предприятиях процесс производства сельхозпродукции уже полностью контролируется искусственным интеллектом. При этом увеличивается как объем данных, так и потребность в их качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно полагаться, принимая решения. Очевидно, что в данной ситуации идет рост вакансий и для ИТ специалистов. В свою очередь увеличение ИТ-состава приводит к повышению производительности и эффективности компании, так, например, к концу 2022 года РСХБ запустит 10 новых цифровых сервисов в экосистеме Своё Фермерство.

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