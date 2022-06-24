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Клещи отдают предпочтение мужчинам постарше: сильный пол в 5 раз чаще женщин становится жертвами опасных насекомых в 2022 году

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Мужчины чаще женщин становятся жертвами клещей — по статистике Страхового Дома ВСК, на их долю приходится не менее 83% обращений в результате укусов опасных насекомых. В целом, пик страховых случаев за пять месяцев 2022 года был зафиксирован в мае — примерно 94% происшествий.

Как правило, сезон активности клещей начинается весной, и в этот период заключается большая часть договоров страхования от укуса клеща — 84% полисов по итогам 5 месяцев 2022 года было куплено в марте–мае, и только 16% — в январе и феврале.

С начала 2022 года, большая часть обращений из-за укуса клещей поступило от россиян старше 60 лет (32% страховых случаев). Еще 27,5% происшествий зафиксировано со страхователями в возрасте от 18 до 44 лет, на третьем месте возрастная категория от 45-59 лет — 20,5% случаев. Реже всего текущей весной клещи кусали детей — около 16% обращений.

"Значительный рост числа обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей в мае связан в первую очередь с продолжительными майскими праздниками. Большинство россиян уезжали на время каникул загород, на природу, а дачные поселки являются одним из мест, где риск стать жертвой клеща достаточно высок. Основная опасность насекомых заключается в возможности заболеть после укуса клещевым энцефалитом или боррелиозом. Помимо затрат на диагностику, лечение при данных заболеваниях подразумевает длительную терапию, курс приема специальных медикаментов. Страховой полис покрывает все необходимые расходы — осмотр пациента и исследование насекомого, введение необходимых препаратов, врачебное наблюдение пострадавшего, физиотерапевтическое лечение. Стоимость полиса при этом, составляет около 400 рублей — это меньше, чем сумма, которую необходимо отдать за две чашки кофе", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 24 июня 2022
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