"Ростелеком": скорую помощь самарским пациентам вызовет робот

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"При создании голосового помощника мы применили технологии машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует полученные данные, выявляет в них закономерности и совершенствуется с каждым новым диалогом. Чем больше он общается с людьми, тем лучше их понимает".
Робот работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, мгновенно находит нужную информацию, легко справляется с типовыми запросами. При возрастании нагрузки на контакт-центр можно быстро увеличить количество виртуальных ассистентов.
Павел Золотарев, заместитель министра здравоохранения Самарской области:
"Искусственный интеллект снизит нагрузку на специалистов регионального контакт-центра. Пациенты смогут дозвониться в службу 122 мгновенно. Теперь 90 процентов обращений с просьбой вызвать врача на дом или записаться на прием к специалистам будет обрабатывать голосовой помощник".
В перспективе "Ростелеком" планирует расширить функции виртуальных ассистентов. По многоканальному телефонному номеру 122 можно будет не только обратиться за медицинской помощью, но и дистанционно оформить больничный лист, заказать доставку рецептурных препаратов, получить телемедицинскую консультацию.