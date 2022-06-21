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"Ростелеком": скорую помощь самарским пациентам вызовет робот

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В Самарской области на звонки горячей линии 122 будет отвечать голосовой помощник от "Ростелекома". Виртуальный ассистент проинформирует жителей региона о лечении коронавирусной инфекции, а в случае необходимости переадресует вызов в поликлинику или на станцию скорой медицинской помощи.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"При создании голосового помощника мы применили технологии машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует полученные данные, выявляет в них закономерности и совершенствуется с каждым новым диалогом. Чем больше он общается с людьми, тем лучше их понимает".

Робот работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, мгновенно находит нужную информацию, легко справляется с типовыми запросами. При возрастании нагрузки на контакт-центр можно быстро увеличить количество виртуальных ассистентов.

Павел Золотарев, заместитель министра здравоохранения Самарской области:

"Искусственный интеллект снизит нагрузку на специалистов регионального контакт-центра. Пациенты смогут дозвониться в службу 122 мгновенно. Теперь 90 процентов обращений с просьбой вызвать врача на дом или записаться на прием к специалистам будет обрабатывать голосовой помощник".

В перспективе "Ростелеком" планирует расширить функции виртуальных ассистентов. По многоканальному телефонному номеру 122 можно будет не только обратиться за медицинской помощью, но и дистанционно оформить больничный лист, заказать доставку рецептурных препаратов, получить телемедицинскую консультацию.

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Назад. 21 июня 2022
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