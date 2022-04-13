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Центр аналитики и экспертизы ПСБ прокомментировал отношение ЦБ к стабилизации потребительской активности

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На основе данных по эквайрингу (по торговым точкам, обслуживаемым ПСБ) траты россиян с 4 по 10 апреля относительно предыдущей недели выросли на 5%, вернувшись к уровням февраля.

Наиболее "просевшими" сегментами остается электроника и бытовая техника, где сказывается сужение товарного ассортимента, а также туризм из-за ограничений на перелеты. Опережающий рост трат потребителей наблюдался в сегменте одежды и обуви, что в первую очередь связано с сезонным фактором.

"В целом потребители вернулись к нормальным темпам повседневных покупок, дальнейшему сжатию спроса препятствует инфляция, которая к 10 апреля с начала марта могла составить около 9%. После снижения ключевой ставки до 17% для Банка России наблюдаемая стабилизация потребительской активности, скорее, является нейтральным фактором", — отметили в центре аналитики и экспертизы ПСБ.

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Новости

Назад. 13 апреля 2022
Центр аналитики и экспертизы ПСБ прокомментировал отношение ЦБ к стабилизации потребительской активности
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