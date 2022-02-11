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Коллектив ВСК поощрен благодарностью президента России Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Страхового Дома ВСК за большой вклад в развитие страхового сектора экономики и эффективное содействие государству в укреплении социально-экономического потенциала РФ. Соответствующее распоряжение о поощрении Владимир Путин подписал 2 февраля 2022 года.

11 февраля ВСК исполняется 30 лет. В связи с этим президент России выразил благодарность всему коллективу компании.

"Мы выражаем искреннюю признательность президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность — признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.

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Новости

Назад. 11 февраля 2022
Коллектив ВСК поощрен благодарностью Президента России Владимира Путина
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