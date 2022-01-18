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Белоруссия, США, Сейшелы: где отдыхали россияне на новогодних праздниках

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По данным Страхового Дома ВСК, на новогодние праздники российские граждане уезжали по 14 направлениям для отдыха.

Самыми популярными у наших соотечественников стали поездки по России. В путешествия по родной стране отправились 37,5% россиян. Чуть меньше сограждан решили посетить традиционные курорты Турции — 32,5%.

Многие туристы предпочли провести новогодние праздники в Армении — 8,75%. Сменить зиму на жаркий климат ОАЭ решили 6,9% путешественников. По 2,5% россиян отдыхали в Азербайджане и Абхазии. По 1% — в Грузии, Черногории, Белоруссии, а также на Маврикии и Сейшелах. Менее 1% отправились в США, Украину и Кипр.

"Для многих россиян новогодние праздники — это возможность попутешествовать, а не сидеть дома. Ожидаемо, большинство путешествовали по родным краям. Но больше половины туристов все-таки разъезжались по разным странам мира. В таких поездках важно не испортить себе отдых и собственное здоровье, поэтому и необходимо приобретать защиту для путешествий. ВСК почти 30 лет помогает нашим соотечественникам защищать их здоровье и всегда исполняет свои обязанности. Так что наши клиенты не отвлекаются от отдыха", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 18 января 2022
Белоруссия, США, Сейшелы: где отдыхали россияне на новогодних праздниках

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