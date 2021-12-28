Любительские команды могут выиграть в Dota2 500 000 рублей от тарифа "Игровой"

28.12.2021 08:56 Читали 13

Тариф "Игровой" от "Ростелекома" объявляет о проведении первого открытого турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Главный приз — 500 000 рублей. Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP можно до 18 января 2022 года, но стоит поторопиться — в турнире может принять участие не более 200 команд.

С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено 18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только четыре команды. А 30 января в гранд-финале из них будет выявлен победитель.

У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые навыки с амбассадором тарифа "Игровой" RAMZES666 и другими известными киберспортсменами, специализирующимися на Dota2. RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов. Он даже стал № 1 в российском списке "Самые влиятельные лица киберспорта" от Forbes.

"Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им добиться более сильных результатов", — отметил Роман Кушнарёв.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут объявлены позднее.

Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.

За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и "Фогейм" предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".