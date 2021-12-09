09.12.2021 12:29 Читали 17

Представители "Ростелекома", Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса "Спасибо интернету — 2021". Результаты были объявлены в ходе Недели российского интернета (RIW 2021).

Ежегодный конкурс "Спасибо интернету!" организован разработчиками программы "Азбука интернета" — "Ростелекомом" и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в различных общественных программах. Около 30% работ поступило от "серебряных" волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Победителями в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" стали:

1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;

2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;

3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.

Победителями в номинации "Мои интернет-достижения" стали:

1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;

2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;

3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.

Победителями в номинации "Интернет-предприниматель, интернет — работодатель" стали:

1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;

2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;

3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.

Победителями в номинации "Моя общественная интернет-инициатива" стали:

1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;

2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;

3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.

Победителями в номинации "Я — интернет-звезда" стали:

1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;

2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;

3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.

Победителями в номинации "Мой интернет-проект" стали:

1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, Республика Башкортостан;

2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;

3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В топ-10 активных регионов в 2021 году вошли:

1. Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);

2. Воронежская область — 411 участников (9,25%);

3. Московская область — 394 участника (8,87%);

4. Оренбургская область — 307 участников (6,91%);

5. Ульяновская область — 216 участников (4,86%);

6. Кемеровская область — 143 участника (3,22%);

7. Рязанская область — 139 участников (3,13%);

8. Ростовская область — 137 участников (3,08%);

9. Костромская область — 120 участников (2,70%);

10. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 118 участников (2,66%).

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