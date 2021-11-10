10.11.2021 10:37 Читали 14

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за девять месяцев 2021 года составила 38,7 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"ПСБ сформировал базу для устойчивого роста — с начала года активы банка увеличились на треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность капитала приблизилась к 20%. Динамичное развитие бизнеса сопровождается тщательным контролем стоимости риска и операционных расходов, за счет чего банк существенно улучшил показатели операционной эффективности. Мы активно наращиваем кредитование, что обеспечивает стабильную динамику чистого процентного дохода. В прибыли устойчиво растет доля комиссионного дохода — и это результат масштабной работы по развитию цифровой платежной инфраструктуры, улучшению клиентского опыта, что позволяет нам активно расширять клиентскую базу в розничном сегменте и МСБ. По объемам бизнеса ПСБ с опережением выполняет предусмотренные стратегией показатели. Рост активов кратно превосходит динамику рынка: за последние три года при росте рынка примерно на 30% активы банка увеличились почти в три раза и к концу текущего года, по нашим ожиданиям, приблизятся к 4 трлн рублей", — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Чистый процентный доход за девять месяцев 2021 года увеличился на 34% год к году и составил 67,7 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 23% год к году — до 141,2 млрд рублей, а процентные расходы — на 14% год к году до 73,5 млрд руб.

Чистая процентная маржа за девять месяцев 2021 г. составила 2,7%.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2021 г. вырос на 66% год к году — до 25,5 млрд рублей. Драйверами послужило банкострахование (рост почти в 3 раза), а также расчетно-кассовое обслуживание (+27%).

Операционный доход увеличился на 42% год к году* и составил 93,7 млрд рублей, что обусловлено существенным ростом объемов бизнеса. Соотношение операционных расходов к операционному доходу сократилось на 5 п. п. год к году — до 45%.

Стоимость риска составила 1,2%, повысившись на 0,5 п. п. год к году. По итогам 2021 года банк ожидает снижения стоимости риска ниже 1%.

Активы банка с начала года увеличились на 33% — до 3,7 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2021 года (2020 год: 2,8 трлн рублей).

Портфель ценных бумаг за девять месяцев 2021 года увеличился на 26% и составил 983 млрд рублей (2020 год: 779 млрд рублей). При этом доля ценных бумаг на балансе банка сократилась на 1,5 п. п. — до 27%. По состоянию на 1 октября 2021 г. доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 88% (2020 год: 84%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 30% с начала года — до 1 909 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2021 года. Корпоративный кредитный портфель составил 1 333 млрд рублей (+35% за девять месяцев 2021 года), портфель кредитов МСБ — 171 млрд рублей (+24% за девять месяцев 2021 года**), розничный портфель — 405 млрд рублей (+30%).

Доля обесцененных кредитов (этап 3) за вычетом резерва под обесценение сократилась за отчетный период с 3,2% до 1,5%. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с начала года с 92% до 98% на 1 октября 2021 года.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 36% — до 2 924 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов составила 38% на 1 октября 2021 года. Объем средств на счетах корпоративных клиентов*** составил 1 934 млрд рублей, средства клиентов МСБ — 464 млрд рублей, а средства розничных клиентов — 526 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 октября 2021 года составил 342 млрд рублей (2020: 305 млрд рублей), увеличившись на 12% за счет полученной за отчетный период прибыли.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 октября 2021 года составил 13,5% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного капитала — 11,7% (при минимальном требовании 6%), и базового капитала –10,6% (при минимальном требовании 4,5%).