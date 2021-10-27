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Египет, Таиланд, Эстония: где будут отдыхать россияне на ноябрьских праздниках

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По данным Страхового Дома ВСК, на ноябрьские праздники российские граждане заинтересовались более чем 20 направлениями для отдыха.

Самыми популярными у наших соотечественников стали традиционные курорты Египта и Турции. Билеты в страну фараонов приобрели 20% путешественников, а на полуостров Малая Азия — 18%. Чуть меньше туристов отправятся в Грецию — 16%.

Ноябрьские путешествия по России предпочитают 9% человек. По 5% туристов отправятся отдыхать в Таиланд, Доминиканскую Республику и Венгрию. По 4% — в ОАЭ и Испанию. 2% планирующих отпуск, полетят в Армению. По 1% — в Эстонию, США, Сербию, Грузию, Болгарию и на Мальдивские острова. Также 4% туристов предпочли остальные страны шенгенской зоны.

"По данным нашей компании, больше всего на отдых в ноябре полетят люди в возрасте от 36 до 59 лет — 44,2%. Немного меньше путешественников среди молодых граждан от 18 до 35 лет — 38,9%. При этом совсем немногие берут с собой несовершеннолетних детей — 10,6% человек. Но отправляясь в отпуск, даже если ваша поездка продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Сегодня полис ВЗР получил прочный статус "must have". Где бы вы ни находились, в случае непредвиденных обстоятельств вы всегда сможете связаться со специалистами ВСК и получить квалифицированную медицинскую помощь — будьте уверены", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 27 октября 2021
Египет, Таиланд, Эстония: где будут отдыхать россияне на ноябрьских праздниках
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