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ПСБ запустил акцию для военных "Приведи друга"

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ПСБ запустил акцию "Приведи друга"* для военнослужащих — держателей зарплатных карт "Сильные люди. Тариф особого назначения".

Клиент может пригласить в банк неограниченное количество своих знакомых и друзей-военнослужащих, направив им специальную ссылку. За каждую рекомендацию банка друзьям клиент получит вознаграждение в 500 бонусных баллов.

Друг также получит 500 баллов на счет, заполнив заявку на получение карты "Сильные люди" и оформив перевод денежного довольствия на новую карту в течение двух месяцев с момента выдачи карты.

Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего он может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

"Среди клиентов банка большое количество военнослужащих, получающих денежное довольствие на зарплатную карту "Сильные люди". Если действующий клиент активно пользуется картой, в том числе с помощью дистанционных сервисов мобильного и интернет-банка, он может пригласить в банк своих сослуживцев и получить от банка вознаграждение за рекомендацию. Новые клиенты получают дополнительный бонус и возможность пользоваться всеми привилегиями тарифа "Сильные люди", включая бесплатное годовое обслуживание, дополнительные 4% на остаток по карте или повышенный кешбэк. Для получения бонусов военнослужащему достаточно совершать покупки по карте "Сильные люди" на сумму от 500 рублей в течение одного месяца", — отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Акция продлится по 13 января 2022 года.

*Срок действия акции "Приведи друга" — с 13.10.21 по 13.01.22. Отправитель ссылки, клиент банка, военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации, держатель банковской карты "Сильные люди.Тариф особого назначения" (далее — Отправитель ссылки) генерирует и отправляет ссылку лицу, не являющемуся клиентом банка, военнослужащему Министерства обороны Российской Федерации (далее — Получатель ссылки). Получатель ссылки переходит по ссылке, оформляет на сайте банка заявку на выпуск зарплатной карты "Сильные люди. Тариф особого назначения", получает карту, оформляет заявление на перевод денежных средств от Федерального казенного учреждения "Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации (далее — ФКУ ЕРЦ МО РФ), получает первое зачисление на карту "Сильные люди. Тариф особого назначения" в размере более 18 000 рублей от ФКУ ЕРЦ МО РФ в течение 60 календарных дней с момента получения карты, а также после получения денежных средств совершает покупки с помощью карты "Сильные люди. Тариф особого назначения" на сумму от 500 руб. в течение 30 календарных дней с момента первого зачисления от ФКУ ЕРЦ МО РФ. При соблюдении всех условий Получатель ссылки получает вознаграждение в размере 500 баллов на бонусный счет. Отправителю ссылки необходимо после оправки ссылки в течение 30 календарных дней совершить покупки по карте "Сильные люди. Тариф особого назначения" на сумму от 500 руб., при соблюдении этого условия и выполнения условий Получателем ссылки, Отправитель ссылки получает вознаграждение в размере 500 баллов на бонусный счет. 1 балл = 1 российскому рублю. Отправитель может генерировать и отправлять неограниченное число ссылок, при единоразовом выполнении своих условий и условий для Получателя ссылки, за каждого последующего Получателя ссылки получать вознаграждение в размере 500 кешбэк-баллов на бонусный счет. Получатель ссылки, став клиентом Банка и выполнив все условия, также может генерировать и отправлять ссылки лицам, не являющимися клиентами банка, военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации. Кешбэк-баллы начисляются не позднее последнего числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было выполнены условия.
Полные условия — на сайте www.psbank.ru и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия Банка России № 3251

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Назад. 19 октября 2021
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