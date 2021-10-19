ПСБ запустил акцию для военных "Приведи друга"

19.10.2021 16:47 Читали 10

ПСБ запустил акцию "Приведи друга"* для военнослужащих — держателей зарплатных карт "Сильные люди. Тариф особого назначения".

Клиент может пригласить в банк неограниченное количество своих знакомых и друзей-военнослужащих, направив им специальную ссылку. За каждую рекомендацию банка друзьям клиент получит вознаграждение в 500 бонусных баллов.

Друг также получит 500 баллов на счет, заполнив заявку на получение карты "Сильные люди" и оформив перевод денежного довольствия на новую карту в течение двух месяцев с момента выдачи карты.

Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего он может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

"Среди клиентов банка большое количество военнослужащих, получающих денежное довольствие на зарплатную карту "Сильные люди". Если действующий клиент активно пользуется картой, в том числе с помощью дистанционных сервисов мобильного и интернет-банка, он может пригласить в банк своих сослуживцев и получить от банка вознаграждение за рекомендацию. Новые клиенты получают дополнительный бонус и возможность пользоваться всеми привилегиями тарифа "Сильные люди", включая бесплатное годовое обслуживание, дополнительные 4% на остаток по карте или повышенный кешбэк. Для получения бонусов военнослужащему достаточно совершать покупки по карте "Сильные люди" на сумму от 500 рублей в течение одного месяца", — отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Акция продлится по 13 января 2022 года.