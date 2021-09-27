Пять руководителей ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

27.09.2021 17:32 Читали 14

Пять руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", совместного проекта Ассоциации менеджеров России и издательского дома "Коммерсантъ". Рейтинг выявляет лучших управленцев в различных отраслях экономики.

Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей страховой отрасли. Ольга Сорокина признана лучшей в развитии бизнес-инициатив страховых компаний, Надежда Абрамова в числе лучших среди финансовых директоров, Макар Щукин занял первое место среди директоров по правовым вопросам страховых компаний, Алексей Чуб — среди директоров по отношениям с органами власти.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип "лучшие выбирают лучших", который позволяет достичь максимально объективной оценки.

Список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России (АМР) с использованием рейтинга цитируемости при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ" и верифицируется членами Академии премии "Топ-1000". Менеджеры, занимающие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".

"Успехи ВСК, современные сервисы и продукты компании — результат совместного труда высококвалифицированной команды, которая всегда смотрит в будущее. Сегодня многие наши проекты и решения не просто соответствуют актуальным трендам, но и зачастую задают их на российском рынке. Вхождение руководителей компании ВСК в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — это успех всей команды. Уверен, что столь высокая оценка управленцев будет способствовать достижению новых высоких результатов в юбилейный год", — отметил Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.