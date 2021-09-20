"Ростелеком" осветил крупнейший спортивный комплекс Тольятти

20.09.2021 13:21 Читали 21

"Ростелеком" модернизировал освещение тольяттинского универсального спортивного комплекса "Олимп". Компания заменила около 2,5 тысячи светильников в плавательном корпусе, манежной части, фойе и раздевалках. Новые фонари появились на территории стадиона и во внутреннем дворе спортивного объекта. Диодные приборы с надежной степенью защиты позволят руководству комплекса до 70% сократить расходы на электроэнергию.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" выступил инвестором энергосервисного проекта для "Олимпа" и взял на себя полное обслуживание системы освещения. Освободившиеся финансовые и кадровые ресурсы руководство комплекса теперь может направить на развитие и модернизацию спортивного объекта".

При установке освещения "Ростелеком" учитывал требования к спортивным сооружениям. В бассейне цифровой оператор использовал светильники с надежной влагозащищенностью, площадки для занятий гандболом и другими играми с мячом оборудовал противоударными фонарями, а уличные — устойчивыми к перепадам температур и атмосферного давления светодиодными лампами.

Александр Перепелкин, главный инженер УСК "Олимп":

"По проходимости "Олимп" входит в число крупнейших спортивно-оздоровительных комплексов региона. Здесь тренируется и выступает гордость Самарской губернии — гандбольная "Лада". Приближенный к солнечному яркий свет дает возможность зрителям рассмотреть происходящее на стадионе в мельчайших деталях".

"Ростелеком" будет обслуживать инфраструктуру освещения "Олимпа" в течение четырех лет. Сэкономленные за счет сокращения затрат на электроэнергию средства на протяжении этого периода будет получать инвестор, в дальнейшем ими будет распоряжаться спорткомплекса.

Ранее компания установила более 15 500 современных светодиодных фонарей на улицах Новокуйбышевска и Кинеля. Они обеспечивают комфортный уровень освещенности и повышают безопасность на дорогах.

"Ростелеком" оказывает организациям и предприятиям Самарской области услуги по принципу сервисной модели, что гарантирует заказчикам выполнение проектных и строительно-монтажных работ под ключ, сервисное обслуживание и круглосуточную техническую поддержку.