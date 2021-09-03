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Директор Дальневосточного филиала ВСК принял участие в дискуссии в рамках ВЭФ 2021 по теме цифровизации медицины

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Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК принял участие в одной из панельных дискуссий, прошедших в рамках Дальневосточного экономического форума 2021. В ходе мероприятия спикер поделился опытом внедрения технологичных сервисов в медицинские страховые продукты ВСК.

3 сентября Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК, принял участие в панельной дискуссии "Технологии для здоровья", которая состоялась в рамках сессии "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится". В качестве спикеров и экспертов дискуссии выступили Ирина Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также представители крупных IT и медицинских компаний.

Темой мероприятия стала цифровизация медицины, развитие IT-технологий и их влияние на качество медицинской помощи, в том числе расширение возможностей ранней диагностики заболеваний, а также применения телемедицины на Дальнем Востоке.

Пока в России возможности телемедицинского приема достаточно ограничены, однако на данный момент Министерство экономического развития РФ рассматривает ряд инициатив, которые могут стать драйвером роста данного сегмента. Например, возможность разрешить назначение диагноза в ходе онлайн-консультаций.

"Безусловно, пандемия стала серьезным стимулом развития MedTech направления. В регионах цифровизация медицины особенно актуальна, так как позволяет увеличить доступность медицинской помощи. Телемедицинские технологии позволяют получить консультацию ведущих специалистов вне зависимости от географии проживания, направление на лечение в краевой центр или столицу, что особенно важно в условиях пандемии, получить второе медицинское мнение. Только за последний год, спрос на дистанционные консультации вырос более чем в 4 раза в нашей компании. И на наш взгляд позитивная тенденция сохранится и в будущем — по нашим прогнозам, спрос на телемедицину продолжит расти, хоть и в более скромных темпах, но останется в диапазоне от 150% до 200%", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

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Назад. 03 сентября 2021
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