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На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК

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ПСБ провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников Гособоронзаказа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

В рамках мероприятий представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы сопровождения ГОЗ, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливых молодых сотрудников, — в том числе с помощью инструментов субсидированной ипотеки и кредитования по льготным ставкам, программ рефинансирования, специальных условий по зарплатным проектам и др.

Вице-президент — директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин отметил: "Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов — приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса. Ни один механизм, ни одна боевая машина не будет работать, если не будет квалифицированных кадров. ПСБ как опорный банк российского ОПК представляет комплексные предложения для компаний, включающие специальные условия в рамках зарплатного проекта, льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, возможности субсидирования ипотеки со стороны работодателя для сотрудников и многое другое. Эти дополнительные финансовые стимулы и возможности могут стать весомой частью социального пакета работодателя и, в конечном счете, будут способствовать повышению мотивации сотрудников".

Одним из комплексных предложений ПСБ является зарплатный проект "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф позволяет получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Также ПСБ разработаны варианты дополнительной финансовой поддержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.

Особое внимание участники мероприятий уделили проблематике хранения и защиты персональных данных работников ОПК. Представители банка презентовали новую универсальную карту сотрудника ОПК, которая совмещает в себе платежное и идентификационное приложения. В карту как единый носитель информации включены такие функции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя. Набор дополнительных нефинансовых сервисов карты сотрудника ОПК будет определяться в зависимости от потребностей организации-работодателя. Карта создана на базе российских технологий и обслуживается платежной системой "Мир". Она обеспечивает необходимый уровень автоматизации производственных процессов, позволяет оптимизировать системы учета и существенно сократить расходы компании-работодателя.

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Назад. 27 августа 2021
На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК
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