"Ростелеком" осветил улицы Кинеля

29.06.2021 20:38 Читали 16

"Ростелеком" завершил установку системы энергоэффективного освещения в Кинеле. Оператор цифровых услуг заменил около 6 тыс. уличных ламп на яркие светодиодные.

Вся инфраструктура находится под контролем единой системы управления освещением: фонари включаются и выключаются автоматически в зависимости от времени суток, в непогоду светят ярче. Система дистанционно собирает и анализирует данные о состоянии оборудования, отслеживает несанкционированные подключения.

"В первую очередь энергоэффективные фонари устанавливаются на пешеходных переходах и во дворах. Яркий, приближенный к солнечному свет способствует снижению преступности и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Теперь жители Кинеля будут чувствовать себя в большей безопасности", - комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин.

"Безопасный город начинается с хорошо освещенных улиц, - отмечает глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. - Светодиодные фонари в отличие от старых ламп включаются мгновенно, они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, при этом срок их службы - более десяти лет. Благодаря контракту, заключенному с "Ростелекомом", городской бюджет сможет сократить до 60 процентов расходов на электроэнергию".

По контракту с муниципалитетом "Ростелеком" будет обслуживать инфраструктуру освещения в Кинеле в течение семи лет.