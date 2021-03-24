ВСК: Востребованность онлайн-сервисов Well-being в рамках ДМС выросла почти в 5 раз

24.03.2021 11:19 Читали 18

По итогам 2020 года клиенты Страхового Дома ВСК в 4,7 раз чаще использовали дистанционные сервисы Well-being, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования.

В мобильном приложении "ВСК страхование" доступна психологическая помощь потребителям, консультации по здоровому образу жизни, услуги телемедицины, финансовые консультации и юридическая поддержка.

"Таких результатов удалось достичь благодаря расширенным форматам предоставления услуг корпоративным клиентам по ДМС, в том числе посредством дистанционных сервисов, ставших особенно актуальными в период пандемии. В рамках развития интегрированных программ медицинского страхования ВСК предлагает клиентам не просто классический ДМС, а комплексный продукт, включающий инструменты Well-being. Такой подход позволяет повысить мотивацию потребителей услуг вести здоровый образ жизни и привлечь новых клиентов, ценящих не только высокий уровень сервиса по ДМС, но и решения, влияющие на благополучие сотрудников", — рассказал заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.