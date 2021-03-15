16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре прошел всероссийский конкурс для грумеров

Читали 18

7-8 февраля ВК «Экспо-Волга» был площадкой для «ВолгаГрум-2020». Организаторы этого конкурса ежегодно создают в Самаре платформу для профессионального общения грумеров для собак и кошек. Мастера соревнуются в 15 номинациях, посещают тренинги экспертов из разных городов России. Здесь же можно приобрести товары для животных.

Дарья Казимова, организатор и ведущая конкурса: «Наша глобальная цель — популяризация ухода за домашними животными. Помимо профессиональной аудитории, к нам приходят владельцы животных. Удивительно, но многие только придя сюда узнают, что есть специалисты по уходу за животными: "А что, есть такая профессия? "».

В груминге выделяют 2 направления: show и pet. Show-грумеры готовят собак к выставкам. Такие стрижки корректируют телосложение животных и регламентируются международным стандартом: каждую породу стригут определённым образом.

В середине 90-х с распространением салонов для собак владельцы стали внимательнее относиться к облику своих питомцев. Так появился спрос на услуги pet-грумеров. Они не ориентируются на стандарт, а исполняют желания владельца собаки.

Сегодня профессия грумера привлекает многих — затраты на обучение и инструменты можно «покрыть» за 4-6 месяцев работы в салоне. Кроме того, груминг дает быстрый старт малому бизнесу: стрижка одной собаки приносит доход от 1000 до 5000 рублей. По словам Анны Лян, основателя кинологического центра ««ParaDogs», «сейчас модно учиться грумингу. — Многие считают, что это легче, чем стричь людей: собака не может посмотреть в зеркало и сказать, что ей не нравится результат».

Кому подойдет профессия грумера?

Безусловно, это работа для тех, кто «ладит» с животными.

Елизавета Зиманова, начинающий специалист, о своем решении обучиться грумингу: «Я приводила своих собак на стрижку, наблюдала за тем, как с ними работают, и постепенно стала читать, узнавать о профессии. Записалась на курсы. Мне хотелось, чтобы мои собаки всегда были красивыми и опрятными».

 Анна Лян: «Любая собака проявляет беспокойство, когда вы стрижете ее в первый раз. Она не протянет вам лапы, чтобы вы подстригли когти: нужно договариваться. У ши-тцу могут «выпадать» глаза. Иногда собаки погибают на столе от сердечного приступа». Профессиональный грумер быстро налаживает контакт с собакой, когда она вырывается или проявляет агрессию; действует уверенно и аккуратно, чтобы не навредить здоровью животного. Иногда требуется прервать процедуру и обсудить с владельцем, как подготовить собаку к следующему визиту.

Светлана Полякова работает в московских салонах для животных с 2013 года. По словам Светланы, существуют способы заранее проверить себя на профпригодность: «Не спешите записываться на курсы. Устройтесь помощником грумера или волонтером в приют для животных. Возможно, вам не доверят купать и стричь собак, но даже опосредованное взаимодействие с животными разных пород, с неодинаковой психикой, покажет, готовы ли вы заниматься этим постоянно».

Выбирая pet-груминг, вы должны быть готовы к общению с взыскательными владельцами домашних животных. Одному клиенту не понравится результат, другого возмутит, что вы отказались «укрощать» агрессивную собаку и прервали процедуру. Кто-то откажется от услуг из-за несимпатии к вам: не каждому доверишь своего питомца.

Обучение

Чтобы стать грумером, не нужна лицензия, однако обучение даст вам комплексное представление о профессии и новейших техниках груминга. Вы получите пропуск на мастер-классы и тренинги, сможете общаться с коллегами в неформальной обстановке. Дополнительный плюс: многие школы груминга предлагают выпускникам трудоустройство.

В программе обучения должны быть занятия, на которых вам расскажут, как:

— обеспечивать безопасность процедур;

— оказывать первую медицинскую помощь;

— считывать особенности психики и поведения собак в зависимости от породы и возраста;

— распознавать состояния здоровья, о которых следует предупредить владельца;

— выбирать и использовать инструменты и средства ухода за животными;

— распознавать породы и типы шерсти;

— стричь и укладывать шерсть собак различных пород, ухаживать за спутанным мехом, подстригать ногти, чистить зубы.

Елизавета: «Чтобы начать практиковаться, вам нужен набор ножниц (для разных типов шерсти и этапов стрижки), машинка, фен, шампунь и несколько расчесок. Навык развивается быстрее, когда в семье есть собака. Я постоянно тренируюсь на своей».

 

Трудоустройство

Грумеры успешно работают как на дому, так и в специализированных салонах.

Анна: «На мой взгляд, неважно, где работает грумер. Многим удобнее дома, и это не значит, что они не профессионалы».

Светлана начинала работать в том же салоне, где обучалась: на одном из последних занятий ей предложили вакансию: «Работа на себя даёт ощущение свободы, но не каждый владеет необходимой информацией, чтобы самостоятельно развивать бизнес. Когда вы работаете дома, сложно сформировать клиентскую базу. И главное, в салоне вы окружены коллегами, наблюдаете за тем, как они работают, совершенствуете навыки».

Елизавета учится на очном отделении в вузе и принимает клиентов дома, поскольку в салонах нет вакансий с частичной занятостью и гибким графиком: «Когда закончилось обучение, я заказала грумерский стол, создала страницу в Instagram (@elizzima_groomer) и начала ее развивать. Первыми клиентами были друзья и знакомые. Через две недели ко мне стали обращаться в Instagram».

Ксения Жандарова работает в самарском салоне «Милорд» более 6 лет: «Наши руководители постоянно стремятся повысить качество нашей работы. Мы с коллегами вместе изучаем новые техники, оцениваем работу друг друга. Чем лучше работаешь, тем больше у тебя клиентов. Это в некотором смысле постоянный "ВолгаГрум"».

Организатор «ВолгаГрум» Дарья Казимова: «Среди тех, кто работает на дому, есть профессионалы, они красиво стригут. Но современный сервис, с дезинфекцией, невозможно организовать дома".

Версия для печати

Новости

Назад. 15 марта 2021
ВСК и "Умная Логистика" запустили электронное страхование грузов
Канал HISTORY и сервис Wink представляют совместный проект для российских зрителей
Клиенты ВСК чаще выбирают дистанционные сервисы
Самарские блогеры рассказывают, как стали успешными в TikTok
В Самаре прошел всероссийский конкурс для грумеров
Как в Самаре отпраздновали масленицу
"Крылья" обыграли "Иртыш"
В Самаре горел ТОЦ "Скала"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Суд оставил в силе приговор бывшей полицейской Вере Рабинович

Приговор в отношении экс-руководителя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович оставлен без изменений. Соответствующее решение приняла в четверг апелляционная инстанция Самарского областного суда.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

"Красная зона" в лечебных учреждениях региона сокращается на 850 коек

1 марта 2021 года состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

Он и она