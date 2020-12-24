16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

Читали 11

По итогам 2020 года максимальное количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания ПСБ PSB Corporate, достигло почти 30 тысяч в день. Это в три раза выше, чем в 2018 году, когда банк только приступил к работе в области сопровождения ГОЗ. Кроме того, с начала года на 25% выросла клиентская база ПСБ по сопровождению ГОЗ.

В системе PSB Corporate предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш.

Сейчас для предприятий ОПК банк разрабатывает новый функционал в PSB Corporate: в обновленной системе клиенты смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, а также вести электронный документооборот со своими контрагентами, вплоть до заключения договоров.

Вице-президент — директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева отметила: "С начала года количество сопровождаемых банком контрактов выросло почти на 60%, нашим приоритетом в этом направлении остаются скорость обработки операций и доступность информации для клиентов. Мы планомерно создаем и применяем новые решения, направленные на автоматизацию и упрощение работы с платежами, а также ускорение их обработки. Речь о таких функциях, как автоматический контроль, автозаполнение при заведении счетов, внедрение новых способов загрузки и более простых для заполнения форм документов. Нововведения призваны максимально упростить работу клиентов при выполнении гособоронзаказа".

Версия для печати

Новости

Назад. 24 декабря 2020
ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она