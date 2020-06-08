ПСБ финансирует экспорт энергетического угля на сумму 1 млрд рублей

08.06.2020 11:55 Читали 13

ПСБ выдал ПАО "Кузбасская топливная компания" 1 млрд рублей в рамках возобновляемой кредитной линии. Средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на развитие экспортного потенциала компании и финансирование текущих контрактов.