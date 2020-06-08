"ПСБ продолжает расширять сотрудничество с экспортерами и в 2020 году планирует финансирование экспортоориентированных производителей в объеме не менее 75 млрд рублей. Мы анализируем потребности бизнеса, досконально изучаем взаимодействие покупателя с поставщиком — банк готов предоставлять клиентам комплексные решения для производства и поставок готовой продукции, актуальные в текущих рыночных условиях", — комментирует руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов.
ПСБ финансирует экспорт энергетического угля на сумму 1 млрд рублей
ПСБ выдал ПАО "Кузбасская топливная компания" 1 млрд рублей в рамках возобновляемой кредитной линии. Средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на развитие экспортного потенциала компании и финансирование текущих контрактов.
ПАО "Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру, расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями.