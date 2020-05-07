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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

При поддержке ПСБ состоится онлайн трансляция спектакля "Алиса в Зазеркалье"

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Учащиеся и их родители смогут прикоснуться к театральному искусству не выходя из дома. 10 мая в 15:00 по московскому времени при информационной поддержке ПСБ на образовательной онлайн-платформе Учи.ру состоится всероссийская онлайн-трансляция спектакля "Алиса в Зазеркалье" в постановке театра "Мастерская Петра Фоменко". Запись будет доступна в течение 24 часов. Посмотреть спектакль и ознакомиться с другой интересной информацией о нем можно по ссылке distant.uchi.ru/alisa.

В ожидании премьеры зрители могут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения, а также в развивающих играх Учи.ру.

Спектакль "Алиса в Зазеркалье" режиссера Ивана Поповски — первая постановка для детей в "Мастерской Петра Фоменко". Сказки Кэрролла с их блестящими парадоксами, мерцающими смыслами, загадками входят в золотой фонд детской литературы, а особенный, "филологический" вкус к классике, к слову, всегда определял стиль "Мастерской Петра Фоменко". Кроме того, безудержная фантазия английского автора, его фантасмагорические образы, дают простор для самых неожиданных визуальных решений. Сценография дополняется светом, видеоэффектами, иллюзионистскими превращениями.

Из двух книг про Алису, написанных Льюисом Кэрроллом, Иван Поповски выбрал менее знаменитую и гораздо реже ставящуюся и экранизируемую историю про Зазеркалье потому, что эта сказка показалась ему более театральной, в ней есть жесткая структура и правила, задающие тон постановке. В сценической композиции можно встретить Белого Кролика, Черепаху Квази и Грифона из "Страны чудес", однако эти персонажи постановки входят в мир Зазеркалья и подчиняются его законам.

"Алиса в Зазеркалье" — настоящая энциклопедия веселого абсурда. Здесь можно практически все, потому что на любое "почему", можно ответить: потому что это Зазеркалье, где все возможно, или сказать, что все это просто сон.

В спектакле заняты: Вера Строкова / Роза Шмуклер, Елена Ворончихина, Мария Андреева, Полина Айрапетова, Екатерина Смирнова, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко, Василий Фирсов, Николай Орловский и другие.

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Новости

Назад. 07 мая 2020
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