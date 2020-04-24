Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению "Ростелекома" по безопасности для единой биометрической системы

24.04.2020 14:51 Читали 6

Облачное типовое решение по информационной безопасности (ОТИБ), разработанное "Ростелекомом", поступило в продажу. Ознакомиться с публичной офертой представители кредитных организаций могут в личном кабинете официального портала bio.rt.ru. ОТИБ позволяет малым и средним банкам обеспечить безопасность данных при регистрации и верификации граждан в единой биометрической системе. Авторизованные партнеры "Ростелекома" уже начали согласование технических проектов на подключение кредитных организаций к сервису.

Инфраструктура облачного решения развернута в защищенных центрах обработки данных "Ростелекома". Решение, основанное на сервисной модели, позволит небольшим кредитным организациям выполнить требования по информационной безопасности, установленные регуляторами для защиты биометрических персональных данных граждан, без размещения этих средств на своей территории. Программное обеспечение "Ростелекома", используемое для оказания облачных услуг, разработано на основе системного проекта и полностью соответствует требованиям ФСБ России.

Тарифная политика решения "Ростелекома" предполагает оплату в зависимости от количества регистраций. Стоимость сервиса для банка составит от 876 тыс. рублей (с НДС) до 2 398 тыс. рублей (с НДС) в год. Отметим, что развертывание типового продукта стоило бы банку от 5 до 18 млн рублей, самостоятельная разработка — более 35 млн рублей.

"Облачное решение "Ростелекома" в отличие от собственного или типового решения позволяет существенно сократить сроки внедрения и снизить капитальные затраты, ведь здесь банки получают защиту данных как сервис. Сегодня мы выпустили на рынок готовое и одобренное решение, которое с помощью криптографических средств высокого класса защиты поможет безопасно передавать персональные данные граждан по сетям общего пользования. Уже более 50 банков готовы подключиться к нашему решению. Особенно важно то, что организации смогут использовать это решение не только для операций по открытию счетов или вкладов, но и для безопасности любых других операций с персональными данными", — сказал директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Сегодня кредитные организации с использованием облачного решения "Ростелекома" могут безопасно проводить регистрации и верификации биометрических данных граждан. В дальнейшем ОТИБ может применяться везде, где используется единая биометрическая система, а также там, где нужна безопасная обработка и передача персональных данных: при идентификации заявителя без паспорта (в банке или МФЦ), верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных SIM-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по биометрии.