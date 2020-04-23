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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет рейтинг просмотров за четвертую неделю (13–19 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Прослеживаются дальнейшие изменения в поведении пользователей. Прежде всего, зрители, наконец-то, насытились сериалами и фильмами про катастрофы, эпидемии и коллапсы мирового масштаба. В рейтинги начала попадать новая тематика. Например, в топ-5 зарубежного кино на первое место вырвалась новинка для детей "Соник в кино", а почетное второе место досталось Уиллу Смиту в комедии "Плохие парни навсегда".

В сериалах стоит отметить рост интереса к новинке "Беги" от HBO. Сериал получил хорошие отзывы критиков и зрителей. Издатель выпускает в эфир по одной серии в неделю, держа интригу в истории любви и приключений.

Звездой недели в новом проекте WinkLive стал рэпер Тимати. Его эксклюзивный живой концерт в пятничный вечер посмотрели более чем с 350 000 устройств. А в ближайшую пятницу, 24 апреля, в прямом эфире состоится концерт группы "Алиса" и Константина Кинчева, на котором они представят новый альбом "Посолонь". Он впервые в истории "Алисы" стал победителем в номинации "Альбом года" национальной премии "Чартова дюжина", организатором которой является радиостанция "Наше радио". Кстати, концерт пройдет при информационной поддержке "Нашего радио".

Любопытно также наблюдать за изменениями рейтинга отдельных фильмов, которые, возможно, отражают настроения людей в условиях изоляции. Если на прошлой неделе они проявили повышенный интерес к фитнесу и пересматривали фильм "Я худею", то теперь в топ попала черная комедия "Папа, сдохни".

Также стоит отметить рост доли сериалов в общем просмотре контента — каждый второй подписчик смотрел на неделе хотя бы один сериал. Клиенты Wink начали активно подключать подписки "Трансформер", Start, Amediateka c бесплатным пробным периодом и наслаждаться нашумевшими историями от российских и мировых студий. Увеличивается количество экранов, на которых смотрят контент: благодаря сервису мультискрин можно оформить одну подписку, а смотреть на пяти устройствах одновременно.

Топ-5 российского кино:

1 (1). "Лед 2";

2 (2). "Союз спасения";

3 (-). "Завод";

4 (-). "Тренер";

5 (-). "Папа, сдохни".

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). "Корни";

2 (-). "Отель Элеон";

3 (-). "Филатов";

4 (4). "Ивановы-Ивановы";

5 (-). "Миша портит все".

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). "Тролли. Мировой тур";

2 (2). "Маша и Медведь";

3 (-). "Вперед";

4 (-). "Тайна Мосли";

5 (-). "Ми-ми-мишки".

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

1 (-). Тимати, живой концерт в проекте WinkLive 17 апреля;

2 (1). Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive от 10 апреля;

3 (-). "Азбука здоровья. ЗОЖ для самых маленьких";

4 (3). "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов);

5 (-). Шоу "Танцуют все!".

Топ-5 зарубежного кино:

1 (-). "Соник в кино";

2 (-). "Плохие парни навсегда";

3 (-). "Удивительное путешествие доктора Дулиттла";

4 (4). "Бладшот";

5 (-). "Гретель и Гензель".

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (-). "Мир Дикого Запада";

2 (-). "Хроники эпидемии";

3 (-). "Доктор Хаус";

4 (-). "Секс в большом городе";

5 (-). "Беги".

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

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Назад. 23 апреля 2020
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
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