16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

8 июня восемь заводов "Балтики" откроют двери для участников всероссийской акции "Открытые пивоварни"

Читали 9

Акция пройдет под эгидой Союза российских пивоваров уже в восьмой раз. Десятки пивоварен по всей стране ждут совершеннолетних гостей, чтобы показать: пиво в России — это 100% натуральный продукт, который производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Специально к этому событию на заводах "Балтики" от Петербурга до Хабаровска состоятся тематические экскурсии. Гости отправятся "За кулисы пивоварения", чтобы примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и под руководством сотрудников "Балтики" познакомиться со строгими правилами подбора ингредиентов под разные стили пива.

В ходе экскурсии гости увидят современное оборудование, узнают об истории пива и познакомятся со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире — от закладки ингредиентов до отправки готовой продукции на склад. Все, чтобы в конце экскурсии попасть на премьеру — попробовать высококачественное пиво компании "Балтика", которое любят и ценят на пяти континентах в 75 странах.

Записаться и узнать расписание бесплатных автобусов можно по ссылке и телефону горячей линии: 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Версия для печати

Новости

Назад. 03 июня 2019
8 июня восемь заводов "Балтики" откроют двери для участников всероссийской акции "Открытые пивоварни"
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи
В центре Самары мотоциклист насмерть сбил пешехода
В парке Победы ударило током двоих детей
"Крылья" сохранили место в Премьер-лиге
Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 5,6 млрд руб. за 1 квартал 2019 года по МСФО

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она