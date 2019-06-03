8 июня восемь заводов "Балтики" откроют двери для участников всероссийской акции "Открытые пивоварни"

03.06.2019 13:27 Читали 9

Акция пройдет под эгидой Союза российских пивоваров уже в восьмой раз. Десятки пивоварен по всей стране ждут совершеннолетних гостей, чтобы показать: пиво в России — это 100% натуральный продукт, который производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Специально к этому событию на заводах "Балтики" от Петербурга до Хабаровска состоятся тематические экскурсии. Гости отправятся "За кулисы пивоварения", чтобы примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и под руководством сотрудников "Балтики" познакомиться со строгими правилами подбора ингредиентов под разные стили пива.

В ходе экскурсии гости увидят современное оборудование, узнают об истории пива и познакомятся со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире — от закладки ингредиентов до отправки готовой продукции на склад. Все, чтобы в конце экскурсии попасть на премьеру — попробовать высококачественное пиво компании "Балтика", которое любят и ценят на пяти континентах в 75 странах.

Записаться и узнать расписание бесплатных автобусов можно по ссылке и телефону горячей линии: 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).