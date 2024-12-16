Форум "ИНФРАГОРОД" — Новые горизонты развития

Основные темы форума

Секция 1 Экспертный совет: "Формирование комфортной городской среды. Лучшие практики и решения"

Форум открыл модератор первой секции Владимир Сливко, который подчеркнул, что сегодня преобразования в нашей стране становятся очевидными, и необходимо обсуждать актуальные решения для формирования комфортной городской среды.

1. Формирование комфортной городской среды

Одной из первых на сцену вышла Алена Лебедева, заместитель исполнительного директора по общим вопросам Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Она рассказала о механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности, акцентируя внимание на возможностях для бизнеса — от льготной аренды земельных участков до налоговых преференций для крупных инвесторов.

Алена привела примеры успешных проектов, таких как преобразование заброшенного производства в туристическую площадку в Новокуйбышевске и поддержку малых бизнесов, таких как овцеводство и логистика. "Мы готовы предложить индивидуальный подход к каждому запросу и помочь найти необходимые инструменты для развития", — заверила Лебедева.

Следующей выступила Елена Земская из АО "Расчетные Решения", которая представила инновационные банковские инструменты для цифровизации образовательных учреждений. Она рассказала о системе безналичного расчета в школьных столовых и мониторинге качества питания, что напрямую влияет на здоровье детей и их финансовую грамотность.

2. Жилищные инвестиции

Денис Бабкин из ДОМ.РФ продолжил темы поддержки инвесторов, акцентируя внимание на создании экосистемы для жилищного строительства и механизме жилищно-строительных кооперативов. Он отметил, что кооперативы могут снизить стоимость жилья, предоставляя возможность застройщикам и гражданам более эффективно взаимодействовать. Бабкин также рассказал о планах по реконструкции объектов культурного наследия, подчеркивая важность развития исторической части Самары.

Шамиль Халиков из АО "Банк ДОМ.РФ" представил рынок жилья в регионе, отметив, что несмотря на снижение объемов ипотечного кредитования, интерес к семейной ипотеке сохраняется. Халиков уверяет, что рынок индивидуального домостроительства продолжает расти, и государственная поддержка делает его более доступным для граждан.

3. Цифровые инициативы и социальные инвестиции

Илона Власова из ДОМ.РФ Технологии рассказала о внедрении цифровых инструментов для управления строительством. Её доклад подтвердил важность технологий информационного моделирования (ТИМ), которые обеспечивают соответствие законодательным требованиям и позволяют сократить затраты и сроки реализации проектов. Многие застройщики уже используют эту платформу, добиваясь заметных результатов.

Илья Пестриков из компании РУСАЛ представил стратегию социальных инвестиций, акцентировав, что компания активно участвует в образовательных программах и инициативах, направленных на развитие социального капитала.

Секция 2 Деловой клуб: "ИНФРАГОРОД"

Модератором секции выступила Ирина Елисеева, заместитель главного редактора по рекламе, маркетингу и PR в деловом журнале "Профиль".

1. Современный туризм

В начале второй секции тему туристической инфраструктуры раскрыли спикеры из управляющих компаний. Сергей Рыжов, генеральный директор MICE Market, отметил рост популярности промышленного туризма в России, который уже охватывает 81 регион. Он подчеркнул, что такие инициативы помогают продвигать предприятия и привлекать инвестиции.

Марина Васина из ОАО "РЖД" представила новый подход к вокзалам как к культурным центрам, акцентировав внимание на организации мероприятий и выставок, которые меняют восприятие вокзалов и делают их привлекательными для путешественников.

2. Тренды в гостиничном бизнесе

С выступлением об актуальных трендах гостиничного бизнеса в России вышла Анна Борисова, вице-президент AZIMUT Hotels Company. Она рассказала о том, как компания адаптировала свои услуги под современный рынок, акцентировав внимание на программе лояльности и особенности новых форматов отелей.

Анна отметила, что с 2012 года сеть AZIMUT активно развивает направления "Азимут Сити", "Азимут Парк" и "Азимут Здоровье", а также внедряет активные социальные и экологоориентированные инициативы.

3. Развитие отечественных гостиничных брендов

Следующим выступил Тимур Ахмедов из компании "Васта Отель Менеджмент". Он поделился планами по расширению сети до 6000 номеров к 2028 году и подчеркнул важность привлечения инвестиций в развитие русского гостиничного бизнеса в регионах. По его словам, важно учитывать потребности клиентов и особенности местного рынка, создавая уникальные бренды, адаптированные под различные сегменты.

Спикер отметил, что развитие бренда "Рябина" и других уникальных предложений связано с акцентом на эмоциях и атмосферном стиле оформления.

4. IT и финансы для бизнеса

Важно отметить, что в рамках форума также обсуждались современные тренды в финансах. Алексей Гуркин из банка ВТБ представил онлайн-банк для предпринимателей, подчеркивая важность адаптации услуг в условиях экономических санкций. Он рассказал об инновациях, таких как "умный" чат-бот и персонализированные функции для клиентов.

5. Логистика и доставка

Ирина Иванова из CDEK представила новые решения в области логистики, рассказав о запуске услуг интервальной доставки и сотрудничестве с маркетплейсами. Спикер отметила важность удовлетворенности клиентов и развитие комфортной инфраструктуры для повышения качества услуг.

6. Образование и социальная ответственность

Юлия Цуркану, директор по внешним коммуникациям АО "Цитомед", завершила форум, рассказав о проектах в сфере профориентации и фармацевтического образования. Она представила программу "Российская школа фармацевтов", нацеленную на привлечение молодежи в отрасль. "Мы должны повышать престиж профессии фармацевта и помогать школьникам узнать о возможностях", — подчеркнула она.

Церемония награждения Лауреатов премии "Лучшее для России. Развитие регионов"

Завершением деловой части стала торжественная церемония награждения лауреатов Программы "Лучшее для России. Развитие регионов" — это ежегодное событие, отмечающее лучшие инициативы, проекты и практики в области регионального развития. Экспертный совет рассмотрел более 200 заявок от самых разных компаний и выделил 60 лауреатов, которые получили заслуженные дипломы и награды.

В 2024 году лауреатами Программы, по решению экспертного совета, стали: Дирекция железнодорожных вокзалов — филиал ОАО "РЖД", СБЕР, АНО "Энергия развития", АО "Дом РФ", ООО ЭТП ГПБ, Расчётные решения, S7 Airlines, Банк ВТБ (ПАО), СДЭК, ГУП "Мосгортранс", ПАО "ЛУКОЙЛ", ООО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС", ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (БСПБ), АО "МБНПК "Цитомед", NL International, Юридический сервис СберПраво, ООО "Система ПБО", Гостиничная управляющая компания "Васта Отель Менеджмент" и другие.

Победители продемонстрировали стремление к участию в региональном развитии страны и представили приоритетные проекты.