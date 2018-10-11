На финансовый рынок пришли инвесторы

Финансовый рынок растет быстрыми темпами. По экспертным оценкам, 2% населения торгуют на фондовом рынке, а количество индивидуальных инвестиционных счетов прирастает на 25% ежегодно. Последние три года активно реализуется программа по проведению ознакомительных, разъяснительных мероприятий для заинтересованных лиц, государством предоставляются налоговые льготы для участников фондового рынка. Такие меры стимулируют приход на рынок корпоративных и частных инвесторов.

Возрастающий интерес организаций и граждан к финансовым рынкам требует защиты прав инвесторов со стороны профессиональных участников. "Главным надзорным органом на биржевой рынке является Банк России. Московская биржа, ведущая российская торговая площадка, предоставляет инфраструктуру для комфортного инвестирования средств и обеспечивает безопасность торговых операций. Брокеры являются посредниками между биржей и инвесторами и дают возможность инвестировать на финансовых рынках", — отмечает Ирина Афанасьева, директор филиала инвестиционной компании "Открытие Брокер" в Самаре.

Продолжается работа регулятора по улучшению финансовой инфраструктуры и качества обслуживания клиентов, говорит Ирина Афанасьева: "Зачастую инвестор не может самостоятельно оценить привлекательность того и иного предложения на фондовом рынке. Тогда ему на помощь должны прийти грамотные инвестиционные консультанты, которые ответят на все вопросы и помогут выбрать эффективный инструмент вложения средств".